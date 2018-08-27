Експерти визначили ТОП-5 смартфонів 2018 року

Авторитетний портал Business Insider опублікував рейтинг найкращих смартфонів 2018 року. Повний перелік складається з п'яти позицій. Лідером списку став китайський флагман OnePlus 6.

При виборі найкращих гаджетів експерти оцінювали їх за низкою критеріїв, серед яких – співвідношення ціни і якості. "Китаєць" OnePlus 6 виявився лідером завдяки потужному акумулятору, якісній камері, процесору Qualcomm Snapdragon 845, а також – 6 ГБ оперативної пам'яті.

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OnePlus 6 – лідер рейтингу

У рейтинг також увійшли Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9, LG G7 Thinq, замикає п'ятірку Moto G6. Відзначимо, що iPhone 8 і iPhone X не були внесені до переліку, оскільки їх представили ще в 2017 році.

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