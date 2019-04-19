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З'явилося перше зображення флагмана Honor 20 pro

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Honor 20 pro показали на фото - фото 1
Honor 20 pro показали на фото / geeksultd

У мережі опублікували перше зображення флагманського смартфона Honor 20 pro, на якому гаджет представлений з тильного боку. Рендер демонструє наявність камери з чотирма об'єктивами.

За інформацією видання, цей флагманський смартфон може стати другим, який буде оснащений перископною камерою. Основним, за чутками, стане спортивний датчик Sony IMX600. Решта, ймовірно, – ультра ширококутна, стандартна і, можливо, 3D ToF-камера для отримання інформації про глибину.

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До випуску гаджета залишається ще понад місяць. Можливо, в найближчі тижні з'явиться значно більше інформації про новий топовий продукт.

Honor 20 pro - фото 322445
Honor 20 pro

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Джерело: gsmarena
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