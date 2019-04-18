Смартфон OnePlus 7 отримає відразу три версії

У мережі поступово з'являється все більше відомостей про смартфон OnePlus 7. Крім рендерів цього пристрою з'явилися і технічні характеристики, що описують дисплей, а також камеру новинки (або й новинок).

Відзначимо, в цьому році компанія OnePlus випустить одразу три версії свого флагмана. Стандартна модель OnePlus 7 отримає 6,4-дюймовий дисплей з краплеподібним вирізом у верхній частині, де розміститься фронтальна камера. Основна камера буде подвійною, і при цьому планується використовувати 48-мегапіксельний основний сенсор.

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Також користувачам буде доступна версія OnePlus 7 Pro, яка трохи відрізняється по дизайну. У цьому випадку буде використовуватися безрамковий 6,64-дюймовий дисплей без вирізу з округленими бічними гранями. При цьому фронтальна камера розміститься у висувному модулі. Що стосується основної камери, то вона отримає три модулі: основний 48-мегапікслеьний сенсор і по одному модулю з телефото і надширококутним об'єктивами.

Крім того, на ринок надійде і версія OnePlus 7 Pro 5G. Жодних подробиць про смартфон поки немає. Однак можна припустити, що це буде модифікація OnePlus 7 Pro, доповнена модемом Snapdragon X50 для забезпечення підтримки зв'язку 5G.

Як очікується, офіційна презентація всіх трьох нових смартфонів серії OnePlus 7 відбудеться 14 травня.

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