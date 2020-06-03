Xiaomi випустила крутий електродиван, який вміє заряджати смартфон

Асортимент Xiaomi продовжує розширюватися абсолютно різними продуктами. Черговою новинкою від китайського бренду став електричний диван Qifeng Electric Sofa з можливістю регулювання положення.

Диван виконаний у мінімалістичному скандинавському стилі і випускається в чорному, білому і сірому кольорах.

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При його виробництві використовуються тайський латекс і високоеластичні бавовняні матеріали, що повинно забезпечувати довговічність виробу і комфорт власників. Диван доступний у різних розмірах з довжиною від 60 до 312 см, дозволяючи розмістити на ньому від однієї до чотирьох осіб. Одномісний варіант – просто комфортабельне крісло.

Головною фішкою новинки стала можливість регулювання кута нахилу в межах від 103 до 160 градусів. Крім того, натисканням однієї кнопки можна перевести конструкцію з сидячого в лежаче положення і назад. Для більшої зручності під ногами розташовується частина, що підіймається.

З інших особливостей дивана варто відзначити наявність вбудованих USB-роз'ємів для зарядки мобільних гаджетів. Тепер дивитися улюблені серіали стане ще зручніше.

Ціна Qifeng Electric Sofa у Китаї стартує з позначки в $ 225 за найдоступніший одномісний варіант. Єдине питання, яке залишається: як доправити з Піднебесної "майже розумний" диван.

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