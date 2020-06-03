Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Xiaomi випустила крутий електродиван, який вміє заряджати смартфон

  • 11
Дивани Xiaomi оснащені USB-портами - фото 1
Дивани Xiaomi оснащені USB-портами

Асортимент Xiaomi продовжує розширюватися абсолютно різними продуктами. Черговою новинкою від китайського бренду став електричний диван Qifeng Electric Sofa з можливістю регулювання положення.

Диван виконаний у мінімалістичному скандинавському стилі і випускається в чорному, білому і сірому кольорах.

Це цікаво: У MIUI 12 виявили нову корисну функцію, яка сподобається користувачам

При його виробництві використовуються тайський латекс і високоеластичні бавовняні матеріали, що повинно забезпечувати довговічність виробу і комфорт власників. Диван доступний у різних розмірах з довжиною від 60 до 312 см, дозволяючи розмістити на ньому від однієї до чотирьох осіб. Одномісний варіант – просто комфортабельне крісло.

Xiaomi випустила крутий електродиван, який вміє заряджати смартфон - фото 407957

Головною фішкою новинки стала можливість регулювання кута нахилу в межах від 103 до 160 градусів. Крім того, натисканням однієї кнопки можна перевести конструкцію з сидячого в лежаче положення і назад. Для більшої зручності під ногами розташовується частина, що підіймається.

Xiaomi випустила крутий електродиван, який вміє заряджати смартфон - фото 407956

З інших особливостей дивана варто відзначити наявність вбудованих USB-роз'ємів для зарядки мобільних гаджетів. Тепер дивитися улюблені серіали стане ще зручніше.

Ціна Qifeng Electric Sofa у Китаї стартує з позначки в $ 225 за найдоступніший одномісний варіант. Єдине питання, яке залишається: як доправити з Піднебесної "майже розумний" диван.

Читайте також: Стали відомі особливості майбутнього Xiaomi Mi Band 5: він вам сподобається

Джерело: Gizmochina
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 11:50
  • 62
Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають
  • 29 травня, 16:07
  • 697
Пост-шоу Холостяк 2020 розкрило, чи Макс та Даша – разом після 10 сезону
  • 29 травня, 19:00
  • 35255
Загрузка...
Новини