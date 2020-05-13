Скріншоти не горять: главу Xiaomi "спіймали" на використанні iPhone

Xiaomi відома активним просуванням свого бренду. Деякі з її гаджетів навіть використовуються для відправки повідомлень в соціальні мережі, натякаючи на підготовлюваний анонс. Але саме така діяльність і "видала" генерального директора компанії фанатам.

Черговий пост у Weibo Лей Цзюнь опублікував за допомогою iPhone, а не смартфона компанії Xiaomi.

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Варто відзначити, що в китайському сервісі мікроблогів є функція визначення моделі смартфона, з якого відправлялося повідомлення. Раніше така опція неодноразово дозволяла дізнатися про підготовлювані до випуску новинки, але цього разу Лей Цзюнь поділився постом, що закликає фанатів купити кілька книг, і викликав на свою адресу шквал критики. Виявилося, що засновник Xiaomi використовував для публікації гаджет Apple.

Пізніше пост був видалений і повторно опублікований за допомогою Mi10 Pro, однак партнер Xiaomi Пан Цзютай все ж виступив на захист глави компанії. Він зазначив, що власник або топ-менеджер будь-якого бренду просто зобов'язаний випробувати пристрої інших виробників. На його думку, це необхідно для різнобічної оцінки ринку смартфонів.

Крім того, Пан Цзютай додав, що керівництво інших вендорів також використовує пристрої Apple. Навіть Лі Нан, колишній виконавчий директор Meizu, як з'ясувалося, перейшов на iPhone після відходу з компанії.

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