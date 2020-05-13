Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Скріншоти не горять: главу Xiaomi "спіймали" на використанні iPhone

  • 121
Глава Xiaomi опублікував пост не з того смартфона - фото 1
Глава Xiaomi опублікував пост не з того смартфона

Xiaomi відома активним просуванням свого бренду. Деякі з її гаджетів навіть використовуються для відправки повідомлень в соціальні мережі, натякаючи на підготовлюваний анонс. Але саме така діяльність і "видала" генерального директора компанії фанатам.

Черговий пост у Weibo Лей Цзюнь опублікував за допомогою iPhone, а не смартфона компанії Xiaomi.

Це цікаво: Представлено Poco F2 Pro: його ціна в Україні вас вразить

Скріншоти не горять: главу Xiaomi 'спіймали' на використанні iPhone - фото 403872

Варто відзначити, що в китайському сервісі мікроблогів є функція визначення моделі смартфона, з якого відправлялося повідомлення. Раніше така опція неодноразово дозволяла дізнатися про підготовлювані до випуску новинки, але цього разу Лей Цзюнь поділився постом, що закликає фанатів купити кілька книг, і викликав на свою адресу шквал критики. Виявилося, що засновник Xiaomi використовував для публікації гаджет Apple.

Скріншоти не горять: главу Xiaomi 'спіймали' на використанні iPhone - фото 403873

Пізніше пост був видалений і повторно опублікований за допомогою Mi10 Pro, однак партнер Xiaomi Пан Цзютай все ж виступив на захист глави компанії. Він зазначив, що власник або топ-менеджер будь-якого бренду просто зобов'язаний випробувати пристрої інших виробників. На його думку, це необхідно для різнобічної оцінки ринку смартфонів.

Скріншоти не горять: главу Xiaomi 'спіймали' на використанні iPhone - фото 403874

Крім того, Пан Цзютай додав, що керівництво інших вендорів також використовує пристрої Apple. Навіть Лі Нан, колишній виконавчий директор Meizu, як з'ясувалося, перейшов на iPhone після відходу з компанії.

Читайте також: Walkman і PlayStation: якими були найлегендарніші гаджети компанії Sony

Джерело: Gizmochina
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Що робити, якщо вкусив кліщ: як витягнути його в домашніх умовах
  • 11 травня, 12:00
  • 213
Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
  • 10 травня, 18:50
  • 4590
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 1259
Загрузка...
Новини