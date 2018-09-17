З'явилося перше фото концепт-кара Peugeot

Компанія Peugeot опублікувала перше зображення "радикального" концепт-кара, появу якого на паризькому автосалоні анонсував глава марки Жан-Філіп Імпарато в травні поточного року.

Судячи з тизеру, це буде сучасна інтерпретація легендарної моделі 504 Coupe.

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В інтерв'ю виданню Autocar Імпарато назвав прототип "видатним і радикальним", а недавно у своєму Twitter уточнив, що робота над машиною велася два роки. Імовірно, шоу-кар стане передвісником серійної моделі і отримає гібридну або електричну силову установку.

After two years of hard work, our latest #ConceptCar is ready. When I saw it for real, it made me feel like a child... I can't wait to show you more !#UnboringTheFuture pic.twitter.com/AkIV31oCcF — Jean-Philippe Imparato (@JPImparato) 16 вересня 2018 р.

За попередньою інформацією, прототип Peugeot можуть побудувати на базі ліфтбека 508. У машини нового покоління вже є спільна з Peugeot 504 і 504 Coupe особливість – розміщена на капоті емблема із зазначенням моделі.

З'явилося перше фото концепт-кару Peugeot / motor1

Шоу-кар стане частиною програми з електрифікації модельного ряду Peugeot. З 2019 року, кожна модель буде запропонована з бензиновим, дизельним і гібридним/електричним агрегатом. Вибір електрифікованої силової установки буде залежати від розміру машини. Так, кросовер 3008 або седан 508 будуть гібридами, а сітікар 208 наступного покоління запропонують з електричною силовою установкою.

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