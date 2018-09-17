Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

З'явилося перше фото концепт-кара Peugeot

  • 7
Концепт-кар Peugeot вразить - фото 1
Концепт-кар Peugeot вразить / TrendzCar

Компанія Peugeot опублікувала перше зображення "радикального" концепт-кара, появу якого на паризькому автосалоні анонсував глава марки Жан-Філіп Імпарато в травні поточного року.

Судячи з тизеру, це буде сучасна інтерпретація легендарної моделі 504 Coupe.

І ще: Lamborghini обновила Huracan GT3 до версії Evo

В інтерв'ю виданню Autocar Імпарато назвав прототип "видатним і радикальним", а недавно у своєму Twitter уточнив, що робота над машиною велася два роки. Імовірно, шоу-кар стане передвісником серійної моделі і отримає гібридну або електричну силову установку.

За попередньою інформацією, прототип Peugeot можуть побудувати на базі ліфтбека 508. У машини нового покоління вже є спільна з Peugeot 504 і 504 Coupe особливість – розміщена на капоті емблема із зазначенням моделі.

З'явилося перше фото концепт-кару Peugeot - фото 276666
З'явилося перше фото концепт-кару Peugeot / motor1

Шоу-кар стане частиною програми з електрифікації модельного ряду Peugeot. З 2019 року, кожна модель буде запропонована з бензиновим, дизельним і гібридним/електричним агрегатом. Вибір електрифікованої силової установки буде залежати від розміру машини. Так, кросовер 3008 або седан 508 будуть гібридами, а сітікар 208 наступного покоління запропонують з електричною силовою установкою.

Читайте також: Cadillac відмовився від розвитку дизельних моторів

Джерело: motor1
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай Радіо МАКСИМУМ і вигравай квитки на концерт Енріке Іглесіаса
  • 12:30, 11 вересня
  • 381
П'ять причин, чому не можна пропустити Comic Con Ukraine
  • 12:35, 13 вересня
  • 262
Гороскоп на тиждень 17 – 23 вересня для всіх знаків Зодіаку
  • 9:33, 17 вересня
  • 273
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авто