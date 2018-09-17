Lamborghini обновила Huracan GT3 до версії Evo

Після того, як спорткар Huracan отримав версії Performante для купе і кабріолета, в Lamborghini взялися за оновлення гоночної версії GT3.

На етапі серії Lamborghini Super Trofeo Europe на німецькому "Нюрбургринзі" був представлений Huracan GT3 Evo.

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Автомобіль розроблений гоночним підрозділом Lamborghini Squadra Corse, якому допомагала відома компанія Dallara. Основні поліпшення торкнулися аеродинаміки – доопрацьований передній спліттер, капот зроблений з вуглеволокна, а не зі склопластику, а "плавник" поліпшив охолодження мотора.

Змінилися передній і задній бампери, антикрило й інші елементи, які збільшили притискну силу у новинки. Була перероблена підвіска, оновлена ​​система ABS і встановлений електрогідравлічний підсилювач керма.

5,2-літровий бензиновий V10 отримав нові розподільчі вали і титанові клапани, але як це позначилося на потужності мотора не повідомляється.

У Lamborghini вже оголосили про прийом замовлень на новий Huracan GT3 Evo. Машину можна придбати як цілком, так і у вигляді оновлень для попереднього Huracan GT3.

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