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З'явилося перше фото iPhone 11 зсередини

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iPhone 2019 - фото 1
iPhone 2019 / it-here

Китайський блогер GeekBar показав зображення, яке демонструє приблизне розташування внутрішніх деталей в топових моделях iPhone 11 Pro або Pro Max. Знімок з'явився на його сторінці в Weibo, пише Wccftech.

Так, знімок демонструє лише половину корпусу смартфона. Зокрема, це великий модуль камери, а також процесор A13 Bionic і велика літій-іонна батарея. Саме їй відводиться значне місце в "начинці" гаджета.

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Передбачається, що в разі правдивості зображення, iPhone 2019 отримають рекордну автономність.

Також помітно більше місця став займати модуль камери. Як вже було відомо раніше, вона отримала три об'єктиви. При цьому характеристик лінз поки немає.

iPhone 11 зсередини - фото 350689
iPhone 11 зсередини

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