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5 важливих налаштувань iPhone, які можуть врятувати ваше життя в надзвичайній ситуації

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5 важливих налаштувань iPhone, які можуть врятувати ваше життя в надзвичайній ситуації - фото 1

Мобільні телефони і так змінили наше життя, але Apple завжди пропонує більше. Експерти Apple стверджують, що iPhone пропонує життєво важливі функції, про які ви могли не знати.

Не турбувати під час водіння

Смартфони – це зручно, але вони відволікають від водіння. Експерт Девід зізнається: "Я відволікався на свій телефон, коли їздив раніше. На щастя, я ніколи не потрапляв в аварію, але пару раз був близький до цього, як і багато хто з нас".

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Параметр "Не турбувати під час водіння" відключить ваші вхідні повідомлення і дзвінки під час їзди. Щоб увімкнути її, просто перейдіть в "Налаштування", потім натисніть "Не турбувати", і там ви знайдете цю функцію. Девід рекомендує встановити її "Автоматично".

Не турбувати під час водіння - фото 348519
Не турбувати під час водіння

Екстрений сигнал SOS

Цей параметр допоможе вам зателефонувати 911 за допомогою всього декількох натискань на телефон. Крім того, якщо ви в іншій країні, він зв'яжеться з місцевими службами екстреної допомоги на місці.

Зайдіть в "Налаштування", потім перейдіть до "Аварійний SOS". У Девіда включена функція "Виклик бічною кнопкою".

Ось як це працює. Якщо ви швидко натиснете бічну кнопку 5 разів, з'явиться можливість зв'язатися зі службами екстреної допомоги (Emergency SOS). Це може бути набагато простіше, ніж морочитися з телефоном в небезпечній ситуації.

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Екстрений сигнал SOS

Поділитися своїм місцем розташування

Цей параметр виявиться корисний в той момент, коли ви хочете, щоб ваша сім'я і друзі знали, де ви перебуваєте. Наприклад, якщо ви відправляєтеся в похід – або, можливо, якщо у вашої дитини екскурсія, і ви хотіли б відстежувати її місцезнаходження. Це інструмент, який може бути життєво важливим в різних ситуаціях.

Зайдіть в "Налаштування", натисніть "Конфіденційність", потім "Служби визначення місцезнаходження" і "Поділитися моїм місцем розташування". Тут ви можете увімкнути цю функцію. Далі ви перейдете до контактів і виберете того, з ким ви хочете поділитися своїм місцем розташування і на який проміжок часу.

Wi-Fi дзвінок

Ця функція буде використовувати мережу Wi-Fi для здійснення дзвінків замість стільникового зв'язку, що важливо в районах без хорошого покриття стільникового зв'язку. Але є додаткові налаштування для дуже віддалених районів, щоб аварійні служби могли знайти вас.

Зайдіть в "Налаштування" і виділіть "Стільниковий зв'язок", потім натисніть "Виклик Wi-Fi". Тут ви знайдете "Оновити адресу екстреного зв'язку". Ви можете вказати, де ви будете.

Wi-Fi дзвінок в iPhone - фото 348518
Wi-Fi дзвінок в iPhone

Медичний ідентифікатор

Цей інструмент дозволяє зберігати всю вашу медичну інформацію і надає вам простий спосіб доступу до неї. Він є в додатку "Здоров'я" вашого iPhone.

У медичній карті ви можете ввести особисту інформацію, таку як група крові, алергія, стан здоров'я і т. д. Девід каже, що це важливо, тому що ви можете просто передати свій iPhone співробітникам першої допомоги в разі надзвичайної ситуації.

Ви навіть можете заповнити "Екстрені контакти". Якщо ви використовуєте Emergency SOS – ці люди навіть отримають повідомлення про це. До вашого медичного ідентифікатора також можна отримати доступ за допомогою 5 швидких бічних натискань. Проте, вам доведеться додати свою інформацію через додаток Health.

Додаток Health може врятувати ваше життя - фото 348517
Додаток Health може врятувати ваше життя

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Джерело: shareably
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