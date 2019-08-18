5 важливих налаштувань iPhone, які можуть врятувати ваше життя в надзвичайній ситуації

Мобільні телефони і так змінили наше життя, але Apple завжди пропонує більше. Експерти Apple стверджують, що iPhone пропонує життєво важливі функції, про які ви могли не знати.

Не турбувати під час водіння

Смартфони – це зручно, але вони відволікають від водіння. Експерт Девід зізнається: "Я відволікався на свій телефон, коли їздив раніше. На щастя, я ніколи не потрапляв в аварію, але пару раз був близький до цього, як і багато хто з нас".

До слова: ТОП-5 міфів про iPhone, в які варто припинити вірити у 2019 році

Параметр "Не турбувати під час водіння" відключить ваші вхідні повідомлення і дзвінки під час їзди. Щоб увімкнути її, просто перейдіть в "Налаштування", потім натисніть "Не турбувати", і там ви знайдете цю функцію. Девід рекомендує встановити її "Автоматично".

Не турбувати під час водіння

Екстрений сигнал SOS

Цей параметр допоможе вам зателефонувати 911 за допомогою всього декількох натискань на телефон. Крім того, якщо ви в іншій країні, він зв'яжеться з місцевими службами екстреної допомоги на місці.

Зайдіть в "Налаштування", потім перейдіть до "Аварійний SOS". У Девіда включена функція "Виклик бічною кнопкою".

Ось як це працює. Якщо ви швидко натиснете бічну кнопку 5 разів, з'явиться можливість зв'язатися зі службами екстреної допомоги (Emergency SOS). Це може бути набагато простіше, ніж морочитися з телефоном в небезпечній ситуації.

Екстрений сигнал SOS

Поділитися своїм місцем розташування

Цей параметр виявиться корисний в той момент, коли ви хочете, щоб ваша сім'я і друзі знали, де ви перебуваєте. Наприклад, якщо ви відправляєтеся в похід – або, можливо, якщо у вашої дитини екскурсія, і ви хотіли б відстежувати її місцезнаходження. Це інструмент, який може бути життєво важливим в різних ситуаціях.

Зайдіть в "Налаштування", натисніть "Конфіденційність", потім "Служби визначення місцезнаходження" і "Поділитися моїм місцем розташування". Тут ви можете увімкнути цю функцію. Далі ви перейдете до контактів і виберете того, з ким ви хочете поділитися своїм місцем розташування і на який проміжок часу.

Wi-Fi дзвінок

Ця функція буде використовувати мережу Wi-Fi для здійснення дзвінків замість стільникового зв'язку, що важливо в районах без хорошого покриття стільникового зв'язку. Але є додаткові налаштування для дуже віддалених районів, щоб аварійні служби могли знайти вас.

Зайдіть в "Налаштування" і виділіть "Стільниковий зв'язок", потім натисніть "Виклик Wi-Fi". Тут ви знайдете "Оновити адресу екстреного зв'язку". Ви можете вказати, де ви будете.

Wi-Fi дзвінок в iPhone

Медичний ідентифікатор

Цей інструмент дозволяє зберігати всю вашу медичну інформацію і надає вам простий спосіб доступу до неї. Він є в додатку "Здоров'я" вашого iPhone.

У медичній карті ви можете ввести особисту інформацію, таку як група крові, алергія, стан здоров'я і т. д. Девід каже, що це важливо, тому що ви можете просто передати свій iPhone співробітникам першої допомоги в разі надзвичайної ситуації.

Ви навіть можете заповнити "Екстрені контакти". Якщо ви використовуєте Emergency SOS – ці люди навіть отримають повідомлення про це. До вашого медичного ідентифікатора також можна отримати доступ за допомогою 5 швидких бічних натискань. Проте, вам доведеться додати свою інформацію через додаток Health.

Додаток Health може врятувати ваше життя

Читайте також: Як позбутися залежності від смартфона: три прості способи