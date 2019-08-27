Чи зумів Samsung Galaxy Note10 + побити iPhone XS Max в тесті на міцність: ефектне відео

Минулого тижня Samsung представила флагманський смартфон Galaxy Note10 +, однією з особливостей якого стало використання загартованого скла Gorilla Glass 6 для дисплея і задньої панелі. Блогери YouTube-каналу PhoneBuff вирішили перевірити стійкість гаджета до падінь.

Коли Apple анонсувала iPhone XS і XS Max, в компанії заявляли, що смартфони захищені "найміцнішим склом для смартфонів у світі". Хоча Apple і не оголошувала про співпрацю з брендом Corning, актуальні моделі iPhone імовірно захищені склом Gorilla Glass 6. Таким же захистом оснащений і Samsung Galaxy Note 10+.

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Щоб перевірити міцність апаратів, їх кидали на тверду поверхню за допомогою спеціального пристрою. Під час першого експерименту удар припадав на задню кришку пристроїв – у цьому випробуванні iPhone XS Max отримав менше пошкоджень, відбувшись кількома тріщинами на поверхні тильної панелі. Південнокорейський гаджет, у свою чергу, отримав більше видимих ​​пошкоджень кришки.

При падінні на кут обидва суперники показали себе однаково – не рахуючи глибоких подряпин на металевій рамці, пристрої продовжили нормально працювати. А "приклавшись" екраном до бетону, більш презентабельний вигляд зберегла модель Samsung – сітка з тріщин на екрані купертінівського гаджета виявилася значно помітнішою. Після серії "падінь" з великої висоти Galaxy Note 10 + виявився переможцем випробування: попри численні ушкодження, його дисплей з вбудованим сканером відбитків пальців був повністю працездатний, натомість частина сенсорної панелі iPhone XS Max перестала реагувати на дотики.

Всього з 40 можливих балів за умовною "шкалою стійкості" Samsung Galaxy Note10 + набрав 37 балів, а iPhone XS Max – 34 бали. Автори YouTube-каналу вже готуються до тестування iPhone 11, який, за заявою виробника, буде стійкішим до ударів і впливу вологи, ніж смартфони Apple попередніх поколінь.

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