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З'явилося перше цифрове кладовище від Google

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Цифрове кладовище від Google - фото 1
Цифрове кладовище від Google

У мережі з'явилося перше цифрове кладовище, створене компанією Google. У ньому "лежать" всі ті продукти, які були зняті з виробництва, серед яких і програми, і додатки.

Нещодавно в мережі було відкрите ціле "цифрове кладовище", де "поховані" усі зняті з виробництва продукти компанії. Так, 2 квітня Google "вб'є" ще два своїх популярних продукти: соціальну мережу Google+ і поштового клієнта Inbox. Вони приєднаються до довгого списку "небіжчиків" технологічного гіганта з Маунтін-В'ю.

І ще: Як можна оновити додатки без Google Play

З'явилося перше цифрове кладовище від Google - фото 316920

Сайт з відкритим вихідним кодом, створений розробником Коді Огденом, описує в цілому 149 мертвих продуктів Google: 129 сервісів, 11 додатків і 12 апаратних продуктів.

Перегляд сайту нагадує ностальгійну подорож по реальному кладовищу з детальними описами "покійних" - наприклад, соціальної мережі Orkut, лінійки смартфонів Nexus і Google Reader – з датами їхнього народження і смерті. Воно служить нагадуванням про те, скільки продуктів з'являється на світ лише як експеримент, а потім вирушає в забуття, коли інші живі й здорові.

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Джерело: thenextweb
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