Розряджається смартфон: є ймовірність, що гаджет атакували зловмисники

Кілька років тому зловмисники навчилися таємно використовувати смартфони користувачів для майнінгу криптовалюти. Це призводило до швидкої витраті заряду батареї та надмірного споживання трафіку. Згодом ця проблема стала не такою актуальною. На зміну майнінгу прийшла шкідлива реклама.

Зловмисники знайшли інший спосіб використовувати пристрої користувачів для свого збагачення. І знову ж таки, при цьому спостерігається підвищена витрата заряду батареї й інтернет-трафіку.

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Цього разу афера здійснюється за допомогою рекламних мереж, що розміщують оголошення в мобільних додатках. Зловмисники навчилися модифікувати рекламу в додатках для Android таким чином, щоб фактично показувалося два рекламних оголошення. Але при цьому користувач бачить звичайний графічний банер. А за ним приховано відеооголошення, яке коштує дорожче, вимагає більше системних ресурсів для відтворення та споживає більше трафіку. Природно, користувач навіть не здогадується про наявність другої реклами.

За даними BuzzFeed, звинувачувати за таке шахрайство потрібно не розробників додатків (вони встановлюють стандартний код рекламної мережі) або рекламні мережі. Розробників також можна вважати постраждалою стороною, адже вони отримали великий потік скарг на швидку витрату заряду батареї при запуску їх додатків.

Зловмисники навчились заробляти на рекламних оголошеннях

Рекламні мережі також постраждали у результаті цієї махінації. Шахраї закуповували дешеві рекламні оголошення, але фактично наповнюють їх дорожчою відеорекламою, отримуючи на цьому чималий дохід. Він оцінюється десятками мільйонів доларів на місяць.

Якщо ви зауважили, що смартфон почав надто швидко розряджатися, зверніть увагу на споживання енергії. Цілком імовірно, що один із нових додатків, які ви нещодавно встановили, має проблему, пов'язану зі зловмисниками.

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