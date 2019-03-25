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Як можна оновити додатки без Google Play

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APKGrabber – зручна утиліта для Android - фото 1
APKGrabber – зручна утиліта для Android / AndroidPIT

Існує кілька причин, чому Google Play може бути відсутнім у прошивці смартфонів під управлінням Android. Як це виправити?

Як у такому випадку шукати і встановлювати оновлення програм?

І ще: Нічого не допомагає: останнє оновлення перетворює iPhone у "цеглу"

APKGrabber – зручна утиліта для Android, яка дозволить вам завантажувати оновлення всіх ваших додатків. APKGrabber сам проаналізує всі програми, встановлені на пристрій, і знайде файл з апдейтом незалежно від способу їх встановлення. Такий спосіб відновлення сподобається тим, хто вважає за краще отримувати платне ПЗ безкоштовно, завантажуючи з інтернету APK-файли популярних ігор, додатків і утиліт.

Як можна оновити додатки без Google Play - фото 316820

APKGrabber здійснює пошук оновлень тільки на перевірених онлайн-майданчиках: APKMirror, Uptodown і навіть Google Play. Тому переживати за зміст апдейтів не варто. Всі файли, які потрапляють в базу даних таких платформ, ретельно перевіряють модератори, що дозволяє звести до мінімуму ймовірність встановлення оновлень із шкідливими компонентами.

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Джерело: malwaretips
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