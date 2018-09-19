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iPhone стали працювати швидше, – дослідження
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Нові iPhone Xs і Xs Max у 2,5 рази випереджають торішню модель iPhone X за швидкістю роботи в LTE-мережах.
Заміри проводились в мережах трьох американських операторів: AT & T, Verizon і T-Mobile. Наприклад, в мережах AT & T Xs-версія нового iPhone показала найвищу середню швидкість скачування даних: 72,24 Мбіт/c. Для порівняння, iPhone X у того самого провайдера показав 27,67 Мбіт/c.
І ще: iPhone XS і XS Max розпакували на відео
В середньому швидкість скачування даних в LTE у трьох операторів в США зросла на 233%. Швидкість завантаження виявилася менш вражаючою: у AT & T вона склала 19,35 (iPhone Xs) проти 12,22 Мбіт/c (iPhone X).
Значно поліпшена статистика передачі даних забезпечується завдяки новому модему з антенами 4X4 MIMO, які забезпечують більш стабільний сигнал. Інтеграція стандартів 4x4 MIMO з iPhone Xs і Xs Max забезпечує також значно поліпшену пропускну здатність. Також з'ясувалося, що нові смартфони підтримують технології QAM і License Assisted Access, чого не було в iPhone X.
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