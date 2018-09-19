Xiaomi випустила нові смартфони Mi 8 Lite та Mi 8 Pro: ціни і характеристики

Компанія Xiaomi офіційно презентувала нові моделі смартфонів в рамках серії Mi 8 – Youth Edition і Screen Fingerprint Edition, які дебютували під назвами Mi 8 Lite і Mi 8 Pro. До вашої уваги ціни та характеристики свіженьких гаджетів.

Практично всі витоки про новинки Xiaomi підтвердилися, тож нові смартфони такі, як і очікувалося: Mi 8 Lite – це спрощена версія стандартного Xiaomi Mi 8, яка позиціонується як конкурент iPhone XR, а Mi 8 Pro – це покращений Xiaomi Mi 8 Explorer Edition.

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Характеристики Xiaomi Mi 8 Lite:

6,26-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD + (1080 x 2280 пікселів)

8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 660

4 або 6 ГБ оперативної пам'яті типу LPDDR4

64 або 128 ГБ

пристрій читання карт пам'яті microSD ємністю до 256 ГБ

камера Sony IMX576 24 Мп f / 2.2 для відеозв'язку і селфі

камера Sony IMX363 12 Мп f / 1.9 + 5 Мп зі світлодіодним спалахом

акумулятор ємністю 3350 мА · год

Wi-Fi 802.11 ac

Bluetooth 5.0

GPS /

модем LTE

dual SIM

роз'єм USB-C

сканер відбитків пальців

169 грамів

156,4 × 75,8 × 7,5 мм

Android 8.1 Oreo з MIUI

Смартфон Xiaomi Mi 8 Lite оснащений екраном діагоналлю 6,26 дюйма з роздільною здатністю 2560х1080 пікселів з вирізом. До речі, на презентації Xiaomi порівнювала Mi 8 Lite з iPhone XR, вказуючи на те, що її гаджет має вужчі рамки, тонший корпус і виріз меншого розміру.

Mi 8 Lite vs iPhone XR

За продуктивність пристрою відповідає субфлагманський восьмиядерний процесор Snapdragon 660 з графічним прискорювачем Adreno 512. Обсяг оперативки залежно від версії може становити 4 або 6 ГБ, а обсяг вбудованої пам'яті становить 128 ГБ. Смартфон підтримує карти microSD до 256 ГБ.

Сканер відбитків пальців у Xiaomi Mi 8 Lite розташований на задній панелі. Ємність акумулятора становить 3350 мА · год, підтримується технологія швидкої зарядки.

Mi 8 Lite

Камера у Mi 8 Lite подвійна, але не вертикальна, як в інших моделей серії, а горизонтальна з основним модулем роздільною здатністю 12 Мп і фронтальною камерою на 24 Мп. Вони використовують систему ШІ, здатні відображати художнє розмиття фону і робити якісні знімки в умовах недостатнього освітлення (наскільки це взагалі можливо при такій начинці).

Xiaomi Mi 8 Lite буде поставлятися в трьох кольорах, два з яких мають модне градієнтне забарвлення – Dream Blue і Twilight Gold. Також буде і класичний чорний.

Xiaomi Mi 8 Lite

Ціни. У Mi 8 Lite буде три варіанти конфігурації пам'яті: 4 + 64 ГБ, 6 + 64 ГБ і 6 + 128 ГБ. Ціни залежно від версії становлять відповідно 204, 248 і 292 долари. Скільки буде коштувати новинка в Україні наразі невідомо. Дата старту продажу в Китаї запланована на 25 вересня.

Характеристики Xiaomi Mi 8 Pro:

6,21-дюймовий екран AMOLED з роздільною здатністю Full HD + (1080 x 2248 пікселів)

8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 845 з GPU Adreno 630

6 або 8 ГБ оперативної пам'яті типу LPDDR4

128 ГБ

камера 20 Мп f / 2.0 для відеодзвінків і селфі

подвійна камера 12 f / 1.8 + 12 Мп f / 2.4 з підсвіткою

акумулятор ємністю 3400 мА · год з Quick Charge 4.0

Wi-Fi 802.11 ac

Bluetooth 5.0

GPS

NFC

модем LTE

dual SIM

пристрій для читання відбитків пальців на екрані

механізм розпізнавання обличчя

роз'єм USB-C

154,9 x 74,8 x 7,6 мм

Android 8.1 Oreo з MIUI

Друга новинка виявилася дуже схожою на представлений раніше Mi 8 Explorer Edition. Від останнього новий смартфон відрізняється поліпшеним підекранним сканером відбитків пальців, який працює на 29% швидше і на 8,8% точніше.

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 Pro вийде в кількох версіях: з напівпрозорою задньою панеллю, в чорному корпусі і також в градієнтному кольорі Twilight Gold. Загалом, Mi 8 Pro є точною копією оригінального Xiaomi Mi 8. У нього той же 6,21-дюймовий AMOLED-дисплей з Full HD + і процесор Snapdragon 845.

Обсяг оперативної пам'яті може досягати 8 ГБ, а вбудованої пам'яті – 128 ГБ. Основна камера подвійна (12 + 12 Мп), з оптичною стабілізацією і зумом без втрати якості. Спереду сенсор на 20 Мп з підтримкою функції розпізнавання обличчя.

Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 Pro запропонований в двох версіях – 6 + 128 ГБ і 8 + 128 ГБ. Ціна пристрою в Китаї стартує з 465 доларів, а версія з 8 ГБ оперативної пам'яті оцінена в 525 доларів.

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