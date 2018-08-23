З'явилося офіційне фото потужного Lamborghini Aventador SVJ

Британський дилер H.R. Owen Lamborghini розкрив зовнішній вигляд екстремальної версії суперкара Aventador під назвою Superveloce Jota (SVJ).

На фото, опублікованому в Instagram, можна побачити карбонові деталі обваження, в тому числі нове заднє антикрило та кришку багажного відсіку з додатковими вентиляційними прорізами.

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За попередньою інформацією, Lamborghini Aventador SVJ оснастять 6,5-літровим двигуном V12, віддачу якого доведуть до 770 кінських сил і 720 Нм крутного моменту. Агрегат буде поєднуватися з переналаштовуваним для більш швидких перемикань семиступінчастим "роботом" ISR з одним зчепленням.

Допис, поширений H.R. Owen Lamborghini (@hrowenlamborghini) 22 Сер 2018 р. о 11:26 PDT

Крім цього, хардкорний суперкар отримає систему активної аеродинаміки ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva). Вона здатна змінювати рівень лобового опору та притискної сили, а в поворотах по-різному завантажувати праву та ліву сторону антикрила. На максимальній швидкості "оперення" Aventador SVJ генерує близько 490 кілограмів притискної сили.

Під час тестових заїздів на "Північній петлі" передсерійний прототип Aventador SVJ встановив новий рекорд траси. Гонщик Марко Мапелло проїхав коло за 6 хвилин 44,95 секунди – на дві секунди швидше Porsche 911 GT2 RS і на секунду швидше електричного суперкара Nio EP9.

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