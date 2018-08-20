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Toyota MR2 переробили в бетмобіль: фотофакт

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Бетмобіль - фото 1
Бетмобіль / carthrottle

Вірте чи ні, але автомобіль, який ви бачите на фотографіях, колись був простим Toyota MR2.

Зазвичай сайти з продажу вживаних автомобілів не пропонують нічого незвичайного, але іноді там з'являються досить кумедні екземпляри.

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Перероблена Toyota MR2 - фото 271106
Перероблена Toyota MR2

Але цей автомобіль має право претендувати на роль одного з найбільш незвичайних. Подивіться на двері і дах, і ви впізнаєте в них оригінальний MR2. Всі інші деталі були повністю перероблені, щоб автомобіль стилем більше нагадував бетмобіль.

Продавець називає цей автомобіль "суперкаром", хоча з технічної точки зору це, звичайно, не так. В основі Toyota MR2 – атмосферний двигун потужністю лише 150 кінських сил. І не забувайте, що нові кузовні деталі з металу обов'язково додадуть трохи ваги.

Незвичайний проект зараз виставлений на продаж у Великобританії за 5000 фунтів стерлінгів.

Перероблена Toyota MR2 - фото 271104
Перероблена Toyota MR2
Перероблена Toyota MR2 - фото 271105
Перероблена Toyota MR2
Перероблена Toyota MR2 - фото 271107
Перероблена Toyota MR2

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Джерело: carthrottle
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