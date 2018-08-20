Ралійний Ford Focus проти рідкого мила: епічне відео

Команда The Hoonigans перевірила, чи може Ford Focus, підготовлений для ралі-кросу, рушити з місця на дуже слизькому покритті.

Для цього машину поставили на спеціальну платформу з бортиками, всередину якої налили рідкого мила.

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У першому випробуванні Focus рушав з увімкненим лонч-контролем, у другому – водій, канадський гонщик Стів Арпін, швидко перемикав передачі – з першої по шосту.

Перший тест підтвердив, що попри мінімальне зчеплення коліс з поверхнею механічний повний привід і висока потужність – близько 650 кінських сил – дозволяють Focus RS RX вибратися з "мильної пастки". При цьому колеса продовжують прокручуватися аж до шостої передачі.

Раніше The Hoonigans перетворили універсал Volvo V60 на божевільний "пончикомобіль". Для цього машину розрізали навпіл, і на місце задньої частини встановили трубчастий каркас з колесами від магазинного візка.

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