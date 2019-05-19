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З'явилося нове відео нападу на Шварценеггера

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Арнольд Шварценеггер - фото 1
Арнольд Шварценеггер / super

Семиразовий володар титулу "Містер Олімпія" Арнольд Шварценеггер у себе в Twitter виклав нове відео інциденту, що стався під час заходу Arnold Classic Africa в ПАР.

На відео видно, як місцевий хлопець стрибає двома ногами в спину голлівудській зірці. Охорона швидко знешкодила нападника, а екс-губернатор Каліфорнії навіть не впав.

Тут більше: Арні вже не той: на Шварценеггера напали в Африці (відео)

Примітно також, що Арнольд Шварценеггер зазначив що з ним все в порядку: "Спасибі за турботу, але турбуватися нема про що. Я думав, що мене просто хтось штовхнув, в натовпі це не рідкість. Я зрозумів, що мене вдарили, тільки коли відео подивився, як і ви всі. Радий, що цей ідіот не перервав мою трансляцію в Snapchat".

Актор закликав користувачів мережі не поширювати відео інциденту, щоб нападник не отримав популярності. Замість цього він попросив звернути увагу на спортсменів, які брали участь в змаганнях Arnold Sports.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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