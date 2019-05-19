З'явилося нове відео нападу на Шварценеггера

Семиразовий володар титулу "Містер Олімпія" Арнольд Шварценеггер у себе в Twitter виклав нове відео інциденту, що стався під час заходу Arnold Classic Africa в ПАР.

На відео видно, як місцевий хлопець стрибає двома ногами в спину голлівудській зірці. Охорона швидко знешкодила нападника, а екс-губернатор Каліфорнії навіть не впав.

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And if you have to share the video (I get it), pick a blurry one without whatever he was yelling so he doesn’t get the spotlight.



By the way... block or charge? pic.twitter.com/TEmFRCZPEA — Arnold (@Schwarzenegger) 18 травня 2019 р.

Примітно також, що Арнольд Шварценеггер зазначив що з ним все в порядку: "Спасибі за турботу, але турбуватися нема про що. Я думав, що мене просто хтось штовхнув, в натовпі це не рідкість. Я зрозумів, що мене вдарили, тільки коли відео подивився, як і ви всі. Радий, що цей ідіот не перервав мою трансляцію в Snapchat".

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat. — Arnold (@Schwarzenegger) 18 травня 2019 р.

Актор закликав користувачів мережі не поширювати відео інциденту, щоб нападник не отримав популярності. Замість цього він попросив звернути увагу на спортсменів, які брали участь в змаганнях Arnold Sports.

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