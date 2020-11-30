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Пародію Бенксі на Кримінальне чтиво продали за купу грошей

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Бенксі - фото 1
Бенксі / elledecoration

Принт анонімного художника Бенксі з пародією на фільм "Кримінальне чтиво" продали на торгах за 125 тисяч фунтів стерлінгів!

Принт, виданий у 2004 році, відтворює одну з найзнаменитіших сцен "Кримінального чтива" Квентіна Тарантіно: персонажі Джона Траволти і Семюеля Л. Джексона стоять в чорних костюмах і тримають в руках замість пістолетів банани.

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Вперше робота Бенксі побачила світ ще в далекому 2002 році поряд з однією з лондонських станцій метро Old Street. Плакат провисів там аж до 2007 року, поки його не зафарбували працівники транспортної служби. Пізніше один з місцевих художників написав балончиком на місці колишнього плаката "ComeBack" ("Повернись"), і тоді Бенксі перевидав свою пародію. Цього разу персонажі були одягнені в костюми бананів, а в руках тримали пістолети.

Пародію Бенксі на Кримінальне чтиво продали за купу грошей - фото 437276
Пародію Бенксі на Кримінальне чтиво продали за купу грошей - фото 437275

Раніше в англійському місті Ноттінгемі невідомі зіпсували нову роботу Бенксі. На графіті, яке Бенксі показав 17 жовтня в інстаграмі, зображена дівчинка, що крутить велосипедну шину як обруч.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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