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З'явилося фото раритетного мотоцикла: репліка німецького Killinger und Freund

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Мотоцикл - фото 1
Мотоцикл

Боббі Хаас, творець мотомузею "Haas Moto Museum" в Далласі, доповнив колекцію новим залізним конем. Дивіться, якого красеня він зробив.

Боббі Хаас демонструє колекцію з понад 130 мотоциклів та кастомів. Досвідчений майстер Крейг Родсміт відновив передньопривідний мотоцикл, який нещодавно доповнив колекцію.

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Якось Боббі натрапив на фотографії мотоцикла в стилі арт-деко, який розробила група німецьких інженерів в 1930-х роках. Це був унікальний мотоцикл Killinger und Freund, який випустили в Мюнхені. Тоді власник музею вирішив, що хоче відновити це мотодиво.

Все зробили з відполірованого алюмінію – це була особлива умова. Великою проблемою став передній привід з зіркоподібним мотором в передньому колесі. Крейг спочатку думав купити новий мотор і поставити його, але все виявилося трохи складніше. Знайти схожий екземпляр непросто. Зрештою, довелося робити свій мотор.

Крейг роздобув три однакових 60-кубових двотактники, потім замовив пару 19-дюймових коліс з невеликими маточинами, щоб було якомога більше простору для мотора. Переднє колесо вийшло унікальним. З одного боку розташовані спиці, а з іншого – всі елементи мотора, шланги й кабелі.

Другою проблемою став запуск мотора. Крейг вирішив поставити електричний стартер, який одночасно запускає всі три двигуни. Здається, нічого складного, але насправді це була важка праця. Особливо цікавий привід, в конструкції якого розбирається тільки сам Крейг.

Шасі мотоцикла повністю саморобні. В результаті вийшла класна і сучасна репліка Killinger und Freund на прізвисько "Killer".

З'явилося фото раритетного мотоцикла: репліка німецького Killinger und Freund - фото 316146
З'явилося фото раритетного мотоцикла: репліка німецького Killinger und Freund - фото 316148
З'явилося фото раритетного мотоцикла: репліка німецького Killinger und Freund - фото 316143
З'явилося фото раритетного мотоцикла: репліка німецького Killinger und Freund - фото 316144
З'явилося фото раритетного мотоцикла: репліка німецького Killinger und Freund - фото 316147
З'явилося фото раритетного мотоцикла: репліка німецького Killinger und Freund - фото 316145

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Джерело: big picture
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