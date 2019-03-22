Українець зробив позашляховик з Daewoo Lanos

Цей Daewoo Lanos катався лісами і навіть побував в Швеції / Клуб 2108

Володимир Єрмоченко зі Львова своїми руками побудував позашляховик Daewoo Lanos. Автомобіль добре проявив себе на важкому бездоріжжі і навіть витягав з багнюки Mitsubishi Pajero.

Купити Lanos 2007 року чоловік вирішив 10 років тому і одразу випробував його Карпатами.

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Коли стало зрозуміло, що позашляхових здібностей не вистачає, Володимир взявся за тюнінг. Спочатку автомобіль отримав нову високопрофільні гуму, що збільшило кліренс. Потім з'явилися лебідка і навіть шноркель.

Daewoo Lanos катався лісами і навіть побував в Швеції. У перспективі львів'янин хоче зробити Lanos гібридним і повнопривідним. І планує брати участь в різних змаганнях. До речі, він уже брав участь в Off Road Free Fest на Київському морі, а його мрією є Дакар.

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