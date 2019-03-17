Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

З'явилося перше фото гібрида Karma Revero нового покоління

  • 14
Так виглядає перше покоління Karma Revero - фото 1
Так виглядає перше покоління Karma Revero

Компанія Karma Automotive показала перше зображення гібридного седана Revero наступного покоління. Прем'єра новинки відбудеться 16 квітня на виставці Auto Shanghai.

Модель отримає оновлений дизайн, стане "розумнішою" і швидшою у порівнянні з попередником.

І ще: Новий Ferrari F40 стане частиною "історичної" лінійки Icona

Нинішня Karma Revero оснащується двома синхронними електродвигунами сумарною потужністю 409 кінських сил і 1330 Нм крутного моменту. Для "подовження ходу" використовується дволітровий 238-сильний турбомотор, що живить тягову батарею місткістю 20,8 кіловат-години. Без запуску ДВЗ седан здатний проїхати 80 кілометрів, загальний запас ходу – 483 кілометри.

З'явилося перше фото гібрида Karma Revero нового покоління - фото 314871

З нуля до 60 миль в годину (97 кілометрів на годину) Revero розганяється за 5,4 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 200 кілометрів на годину.

З'явилося перше фото гібрида Karma Revero нового покоління - фото 314870

Крім нового Revero, на автосалоні в Шанхаї Karma має намір показати концептуальний електричний кросовер, розроблений за участю ательє Pininfarina. Про нього поки теж невідомо нічого.

Читайте також: Ford нагадав про випуск екологічного Mustang

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 3685
Моделі 90-х: як змінилася американська гаряча штучка Тайра Бенкс (18+)
  • 12 березня, 19:21
  • 1915
Гороскоп на 16 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 15 березня, 18:00
  • 200
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Технології