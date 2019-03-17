З'явилося перше фото гібрида Karma Revero нового покоління

Компанія Karma Automotive показала перше зображення гібридного седана Revero наступного покоління. Прем'єра новинки відбудеться 16 квітня на виставці Auto Shanghai.

Модель отримає оновлений дизайн, стане "розумнішою" і швидшою у порівнянні з попередником.

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Нинішня Karma Revero оснащується двома синхронними електродвигунами сумарною потужністю 409 кінських сил і 1330 Нм крутного моменту. Для "подовження ходу" використовується дволітровий 238-сильний турбомотор, що живить тягову батарею місткістю 20,8 кіловат-години. Без запуску ДВЗ седан здатний проїхати 80 кілометрів, загальний запас ходу – 483 кілометри.

З нуля до 60 миль в годину (97 кілометрів на годину) Revero розганяється за 5,4 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 200 кілометрів на годину.

Крім нового Revero, на автосалоні в Шанхаї Karma має намір показати концептуальний електричний кросовер, розроблений за участю ательє Pininfarina. Про нього поки теж невідомо нічого.

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