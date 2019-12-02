З'явилося дитяче фото найкрасивішої жінки у світі

Старша сестра супермоделі Белли Хадід Джіджі показала, якими вони були в дитинстві. Шанувальники у захваті від цих архівних фото!

У мережі розмістили чорно-білу дитячу фотографію американської супермоделі палестинського походження Белли Хадід.

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Фото опублікувала в своєму Instagram-акаунті старша сестра знаменитості Джіджі. Знімок зроблений у вигляді колажу – на ньому зображені Белла, а зліва Джіджі. Обидві дівчинки дивляться в камеру і широко усміхаються.

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