Гаряча Белла Хадід позувала без білизни

Американська модель Белла Хадід показала гарячі фото, на яких засвітила оголені груди. Шанувальники у захваті від красуні!

Пікантними фотографіями знаменитість поділилася у своєму Instagram.

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У кадрі Белла позує в шкіряній куртці, яку одягла на голе тіло. Куртка лише злегка прикриває груди дівчини. Доповнюють образ коротенькі чорні шорти, які підкреслили сідниці красуні. По всій видимості, фотографії – нова фотосесія Хадід. Адже, крім відвертого одягу, Белла постала і з новою стрижкою, незвично коротким волоссям.

Примітно, що спокусливі кадри – не рідкість в соцмережі молодшої з сестер Хадід.

Гортайте фотогалерею:

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