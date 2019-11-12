Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
СидорЕнки-СидОренки День студента Перші ластівки

Гаряча Белла Хадід позувала без білизни

  • 54
Белла Хадід - фото 1
Белла Хадід / allure

Американська модель Белла Хадід показала гарячі фото, на яких засвітила оголені груди. Шанувальники у захваті від красуні!

Пікантними фотографіями знаменитість поділилася у своєму Instagram.

І ще: Сексуальна Белла Хадід лише в халаті підкорила Instagram

У кадрі Белла позує в шкіряній куртці, яку одягла на голе тіло. Куртка лише злегка прикриває груди дівчини. Доповнюють образ коротенькі чорні шорти, які підкреслили сідниці красуні. По всій видимості, фотографії – нова фотосесія Хадід. Адже, крім відвертого одягу, Белла постала і з новою стрижкою, незвично коротким волоссям.

Примітно, що спокусливі кадри – не рідкість в соцмережі молодшої з сестер Хадід.

Гортайте фотогалерею:

Читайте також: Сексуальна Белла Хадід захопила у крихітному купальнику

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як орендувати авто в Європі: корисні лайфхаки та підводні камені
  • 08 листопада, 12:15
  • 297
Дівчина тижня: розкута порнозірка Британія Разаві, яка заводить мережу апетитними формами
  • 10 листопада, 17:25
  • 1345
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1878237
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз