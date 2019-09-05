З'явилися зображення секретної новинки Mercedes-Benz

Серія тизерів від німецького виробника Mercedes-Benz почала розкривати концепт, який компанія приготувала для свого стенду у Франкфурті. Модель укомплектують парою потужних електромоторів.

Компанія Mercedes-Benz опублікувала тизери концепту, який буде представлений 10 вересня у Франкфурті. Йдеться про електромобіль з лінійки EQ, а саме, про передвісника серійного ліфтбека EQS.

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Про ліфтбек EQS відомо, що його побудують на платформі MEA, розрахованій на машини з електричною силовою установкою. За неофіційними даними, модель укомплектують парою електромоторів (по одному на кожній осі), а їх сумарна віддача досягне 400 кінських сил. Запас ходу електромобіля складе близько 600 кілометрів: за цим показником новинка зможе скласти конкуренцію Tesla Model S і Porsche Taycan.

Крім таємничого шоу-кара Mercedes-Benz привезе до Франкфурта AMG-версію компактного кросовера GLB. Новинка придбала форсований двигун, по-спортивному оформлений салон і доопрацьовану підвіску.

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