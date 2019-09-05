Американець сховав машину від урагану Доріан на кухні: фотофакт

Патрік Елдрідж з американського міста Джексонвілл, штат Флорида, США, зрозумів, що його автомобіль Smart не готовий до протистояння з ураганом Доріан. На допомогу прийшла кухня.

Річ у тому, що гараж вже був зайнятий автомобілем його дружини Джесіки. Розгрібати безлад, щоб звільнити там місце, йому не хотілося – замість цього Патрік вирішив посперечатися з дружиною, що він помістить свій Smart на кухні їхнього будинку. Суперечку він все ж виграв.

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"Сподіваюся вже скоро вітер вщухне, і він прибере її звідси. В принципі, машина не заважає, на кухні є місце, але мої собаки нічого не розуміють", – коментує Джессіка перемогу чоловіка.

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