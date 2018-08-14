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З'явилися знімки "зарядженого" Mercedes Gelandewagen

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Gelandewagen "стоїть" на величезних 23-дюймових колісних дисках - фото 1
Gelandewagen "стоїть" на величезних 23-дюймових колісних дисках / motor1

Німецьке ательє Brabus обожнює працювати з G-Class і вже вдосконалив модель нового покоління Mercedes Gelandewagen.

Чотирьохлітровий твін-турбо V8 G500, замість стандартних 422 к.с., розвиває 500 к.с. Тому з цифрами зовні і всередині тепер повний порядок. Розгін з місця до 100 км/год займає 5,7 секунд, а максимальна швидкість обмежена електронікою на рівні 210 км/год.

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Також автомобіль оснастили новою вихлопною системою, що вплинуло на потужність двигуна і звук. Візуальні доопрацювання щонайменше значні: новий обвіс по колу, спойлер на даху, нова світлотехніка над лобовим склом і капот з вентиляційними (декоративними) отворами.

Німецьке ательє Brabus обожнює працювати з G-Class - фото 269709
Німецьке ательє Brabus обожнює працювати з G-Class
Німецьке ательє Brabus обожнює працювати з G-Class - фото 269708
Німецьке ательє Brabus обожнює працювати з G-Class

Gelandewagen "стоїть" на величезних 23-дюймових колісних дисках особливого дизайну. Інтер'єр Gelandewagen від Brabus поки не показали, але, як завжди, обіцяють широкі можливості персоналізації.

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Джерело: motor1
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