Компанія BMW показала тизер нового кросовера

Німецький виробник BMW опублікував тизерне відео, яке присвячене новому кросоверу X7. У ролику видно, що автомобіль перевірили в умовах снігу, гравію і піску.

Як запевняє виробник, BMW X7 перевірили в регіонах від полярного кола до Південної Африки. Але тестування полягало не просто в довгій пригоді. BMW проводила динамічні випробування навантаження на різних типах доріг при різних природних умовах.

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X7 базується на модульній платформі CLAR, яка використовується уже у низці моделей BMW – 7 Series, BMW X3 і BMW X5. Машина буде довшою за X5, але задні вікна тут будуть невеликими. Судячи з усього, кросовер отримає салон із трьома рядами.

За попередньою інформацією, модель X7 отримає 4,4-літровий твін-турбо V8 в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач; крім того, ходять чутки, що кросовер може отримати варіант з дизельним двигуном.

Швидше за все, BMW X7 буде представлений в листопаді на Лос-Анджелеському автосалоні. Ключовим ринком для кросовера повинні стати США. Основними конкурентами BMW X7 стануть Mercedes-Benz GLS і Audi Q7.

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