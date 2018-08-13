Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Найнадійніші автомобілі 90-х років

  • 212
Перші три рядки займають японські автомобілі марки Toyota - фото 1
Перші три рядки займають японські автомобілі марки Toyota / Stance:Nation

Автоексперти склали рейтинг найнадійніших авто 1990-х років.

Фахівці вибрали п'ять найкращих моделей, серед яких опинилася лише японська та німецька продукція.

І ще: Стало відомо, коли Ferrari представить новий суперкар

Перші три рядки займають японські автомобілі марки Toyota. Це Мark 2, Chaser і Cresta. Важливо, що всі вони випускалися тільки для внутрішнього ринку.

Toyota Мark 2 - фото 269506
Toyota Мark 2

Відмінною особливістю цих моделей є двигун 1JZ GTE з чавунними циліндрами. На такому двигуні автомобіль проїжджав до 500 тисяч кілометрів, при цьому не маючи ніяких серйозних ушкоджень.

Замикають рейтинг німецькі автомобілі Mercedes-Benz. На четвертому місці розташувалася модель W124. В цей ТОП вона зуміла потрапити завдяки своєму міцному кузову і досить потужному двигуну.

Mercedes-Benz W124 - фото 269508
Mercedes-Benz W124

І на останнє місце експерти поставили автомобіль BMW E34. Він також зумів відзначитися надійним і потужним двигуном і міцним кузовом.

BMW E34 - фото 269510
BMW E34

Читайте також: У Києві засвітився найдорожчий кросовер Audi

Джерело: roadandtrack
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 720
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 514
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461273
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології