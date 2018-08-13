Найнадійніші автомобілі 90-х років

Автоексперти склали рейтинг найнадійніших авто 1990-х років.

Фахівці вибрали п'ять найкращих моделей, серед яких опинилася лише японська та німецька продукція.

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Перші три рядки займають японські автомобілі марки Toyota. Це Мark 2, Chaser і Cresta. Важливо, що всі вони випускалися тільки для внутрішнього ринку.

Toyota Мark 2

Відмінною особливістю цих моделей є двигун 1JZ GTE з чавунними циліндрами. На такому двигуні автомобіль проїжджав до 500 тисяч кілометрів, при цьому не маючи ніяких серйозних ушкоджень.

Замикають рейтинг німецькі автомобілі Mercedes-Benz. На четвертому місці розташувалася модель W124. В цей ТОП вона зуміла потрапити завдяки своєму міцному кузову і досить потужному двигуну.

Mercedes-Benz W124

І на останнє місце експерти поставили автомобіль BMW E34. Він також зумів відзначитися надійним і потужним двигуном і міцним кузовом.

BMW E34

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