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З'явилися знімки BMW Z4 нового покоління: вам сподобається

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На фото зображений топовий BMW Z4 M40i - фото 1
На фото зображений топовий BMW Z4 M40i / bmwblog

Перші офіційні фото BMW Z4 2019 показали у мережі.

Задньопривідний родстер BMW дебютує вже через тиждень на ретро-шоу в Пеббл-Біч (США). Новий BMW Z4 2019 на вигляд практично не відрізняється від торішнього предсерийного концепт-кара. У нього довгий капот, а салон максимально зрушили назад.

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Розробники відмовилися від металевого складного даху на користь традиційного м'якого верху. Кабріолет BMW побудований на одній платформі з відродженим купе Toyota Supra 2019. В інтер'єрі авто звертає на себе увагу віртуальна приборка. Центральна панель традиційно повернена до водія, а сидіння розділені високим тунелем.

З'явилися знімки BMW Z4 нового покоління - фото 270478
З'явилися знімки BMW Z4 нового покоління
З'явилися знімки BMW Z4 нового покоління - фото 270479
З'явилися знімки BMW Z4 нового покоління
З'явилися знімки BMW Z4 нового покоління - фото 270477
З'явилися знімки BMW Z4 нового покоління

На фото зображений топовий BMW Z4 M40i з трилітровою турбошісткою потужністю 385 л. с. Також планується дешевша версія з 2,0-літровим 252-сильним турбомотором. Будуть доступні версії з 6-ступінчастою механічною і 8-ступінчастою автоматичною КПП.

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Джерело: bmwblog
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