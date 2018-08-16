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Розсекречено дизайн зарядженого Range Rover Sport

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Завершальним штрихом стали написи Lumma на авто спереду і ззаду - фото 1
Завершальним штрихом стали написи Lumma на авто спереду і ззаду / formacar

Німецьке тюнінг-ательє представило стайлінг-пакет для "зарядженого" британського позашляховика Range Rover Sport.

У "костюмі" CLR RS 2018 від Lumma і в ефектному синьому забарвленні, британський позашляховик починає виглядати значно "злішим". Автомобіль отримує перероблений передній бампер з інтегрованими подвійними смугами з боків з карбоновими вставками, новий капот з повітрозабірником з того ж матеріалу, сітчасту радіаторну решітку, розширені колісні арки і задній бампер з вбудованим дифузором.

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Завершальним штрихом стали написи Lumma спереду і ззаду і набір великих 23-дюймових коліс Lumma CLR GT. Крім того, в ательє можуть запропонувати опціональні 24-дюймові колеса Lumma CLR RS, а також два варіанти 22-дюймових Lumma CLR N1 шириною 10 або 12 дюймів.

В ательє готові повністю переробити салон Range Rover Sport SVR - фото 270255
В ательє готові повністю переробити салон Range Rover Sport SVR
Автомобіль отримує перероблений передній бампер з інтегрованими подвійними смугами - фото 270254
Автомобіль отримує перероблений передній бампер з інтегрованими подвійними смугами
Розсекречено дизайн зарядженого Range Rover Sport - фото 270253
Розсекречено дизайн зарядженого Range Rover Sport

Також в ательє готові повністю переробити салон Range Rover Sport SVR, якщо клієнт забажає, а ще встановити алюмінієві педалі і підставки для ніг.

Про технічні апгрейди нічого не повідомляється, та й без них, в принципі, автомобіль має вражаючі характеристики. З нуля до першої сотні авто розганяється за 4,5 секунди. Максимальна швидкість – 283 км/год.

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Джерело: formacar
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