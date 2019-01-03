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Новий рік 2019 Різдво

З'явилися живі фото оновленого Mercedes-Benz CLA

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Головною новинкою Mercedes-Benz CLA стане технічна начинка інтер'єру - фото 1
Головною новинкою Mercedes-Benz CLA стане технічна начинка інтер'єру / motor1

В об'єктив очевидців потрапив оновлений купеподібний седан Mercedes-Benz CLA 2020 модельного року.

Автомобіль Mercedes-Benz CLA виглядає вже готовим, і його хочеться купити, навіть в такому вигляді. Новий CLA буде показаний через кілька тижнів в Лас-Вегасі на виставці споживчої електроніки CES-2019.

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За попередньою інформацією, новий CLA стане трохи просторішим за попередника, а також отримає оновлену моторну лінійку, розроблену у співпраці з Renault. Нові мотори зараз можна побачити на хетчбек A-Class. Також існує ймовірність, що заряджена версія з'явиться найближчим часом. У продажу стандартні версії з'являться вже в другій половині 2019 року.

Головною новинкою автомобіля стане технічна начинка інтер'єру, яка частково перетинається з A-Class і використовує фірмову концепцію MBUX.

З'явилися живі фото оновленого Mercedes-Benz CLA - фото 298976

З'явилися живі фото оновленого Mercedes-Benz CLA - фото 298977

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Джерело: motor1
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