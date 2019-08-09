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З'явилися відео конфузу Зеленського під час зустрічі з Ердоганом

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Володимир Зеленський - фото 1
Володимир Зеленський / narodna-pravda

Володимир Зеленський потрапив в курйозну ситуацію на офіційній церемонії в Туреччині під час зустрічі з Реджепом Ердоганом. Відразу два відео конфузів глави держави з'явилися у Facebook.

Як видно на кадрах першого ролика, Зеленський і Ердоган йдуть разом по блакитній доріжці на площі перед Палацом Президента Туреччини повз стрій воїнів Почесної варти. У якийсь момент Володимир Олександрович забарився і призупинився. Але турецький лідер вказав йому рукою, що потрібно йти далі. Зеленський посміхнувся, порівнявся зі своїм колегою і вони пішли далі, про щось розмовляючи.

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На іншому відео Зеленський "пішов в сторону", тоді як по протоколу повинен був разом з Ердоганом розвернутися до офіцера почесної варти. Але через мить президент України виправився і зробив все, як потрібно було.

Користувачі мережі в коментарях до відео припускають, що причиною такої поведінки Володимира Зеленського є лише те, що у нього поки немає достатнього досвіду подібних міжнародних зустрічей.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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