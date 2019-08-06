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Зеленський підписав закон про зелені номери для електромобілів

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В Україні впроваджують зелені номери для електромобілів - фото 1
В Україні впроваджують зелені номери для електромобілів / vesti-ukr

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зелені номери для електромобілів. Верховна Рада прийняла цей документ 11 липня.

Гарант України Володимир Зеленський підписав закон, яким запроваджуються дорожні знаки для місць паркування і зарядки електромобілів, а також зелені номера для електрокарів. Про це повідомляється на сайті парламенту.

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Відзначимо, що відповідний закон Верховна Рада ухвалила 11 липня.

Раніше повідомлялося, що Кабмін встановив ціни на індивідуальні автономери. Найдорожчими будуть номери з чотирьох однакових цифр і послідовні комбінації цифр від 0001 до 0009 – 30 тисяч гривень.

Зеленський підписав закон про зелені номери для електромобілів - фото 345956

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