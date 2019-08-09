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У Кварталі знайшли актора, який буде грати Зеленського: відео

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Комік Юрій Великий - фото 1
Комік Юрій Великий / instagram

Комік Юрій Великий натякнув, що саме він буде пародіювати президента України Володимира Зеленського в шоу студії "Квартал 95". Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Так, у своєму акаунті в соцмережі актор розмістив пост з уривком інтерв'ю художнього керівника студії Євгена Кошового. В уривку йдеться про те, що найбільш імовірним кандидатом на роль нового президента є Юрій Великий. Це фото пародист підписав: "Ну багато хто вже і так здогадався".

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Крім цього, в Insagram з'явився і ролик, у якому комік в чорній перуці намагається пародіювати манери Володимира Зеленського.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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