У Кварталі знайшли актора, який буде грати Зеленського: відео

Комік Юрій Великий натякнув, що саме він буде пародіювати президента України Володимира Зеленського в шоу студії "Квартал 95". Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Так, у своєму акаунті в соцмережі актор розмістив пост з уривком інтерв'ю художнього керівника студії Євгена Кошового. В уривку йдеться про те, що найбільш імовірним кандидатом на роль нового президента є Юрій Великий. Це фото пародист підписав: "Ну багато хто вже і так здогадався".

І ще: Маколей Калкін кумедно відреагував на ремейк Сам удома: епічне фото

Крім цього, в Insagram з'явився і ролик, у якому комік в чорній перуці намагається пародіювати манери Володимира Зеленського.

Читайте також: Сергій Притула схуднув на 10 кілограмів через несподівану причину: фотофакт