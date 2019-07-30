З'явилися подробиці про камери iPhone 2020

Авторитетний аналітик Мін-Чі Куо заявив, що iPhone 2020 року отримають по дві 3D-камери, які будуть розташовуватися з двох сторін. Ці камери також називаються датчиками глибини або ToF.

Як повідомляється, така камера випромінює пучок лазерів на об'єкти і допомагає визначити відстань до кожної точки, щоб складати 3D-модель оточення.

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iPhone 2020 отримає 3D-камеру

За допомогою інфрачервоної камери можна буде ідеально виділити людину на фотографії для програмного розмиття фону. Також вона повинна допомогти вимірювати габарити об'єктів з високою точністю. Крім того, вона відкриває для власника більше можливостей при роботі в додатковій реальності.

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