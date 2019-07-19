Експерти назвали найпопулярніші смартфони в США

Дані аналітиків показали, що iPhone XR був найбільш продаваною моделлю в США в другому кварталі 2019 року зі часткою 7,8%, а iPhone 8 і iPhone XS Max поповнили трійку лідерів.

У США як Apple, так і Samsung зазнали зниження частки продажів, а Motorola і Google продовжують відроджуватися. Частка смартфонів, які працюють на iOS, знизилася у США на 2,4%.

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"Motorola продовжує набирати обороти у США: частка у 2019 році досягла 8,1%, що на вражаючі 3,3% більше у порівнянні з роком раніше. Motorola E5 Play і G6 Plus були найефективнішими моделями", – кажуть експерти.

Трійку лідерів очолюють смартфони від Apple

Що стосується рейтингу моделей смартфонів, то за трьома iPhone слідують смартфони Samsung Galaxy S10 Plus і Galaxy S10.

Домінік Суннебо, глобальний директор Kantar, каже, що "Samsung і Xiaomi є ключовими бенефіціарами, в результаті чого Apple побачила менший ріст продажів, ніж очікувалося".

Також цікаво, що в трійку найпопулярніших гаджетів в США увійшла модель iPhone 8, яка була представлена ​​майже два роки тому, у вересні 2017 року.

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