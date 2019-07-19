Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Експерти назвали найпопулярніші смартфони в США

  • 371
Найпопулярніші смартфони у США - фото 1
Найпопулярніші смартфони у США / pexels

Дані аналітиків показали, що iPhone XR був найбільш продаваною моделлю в США в другому кварталі 2019 року зі часткою 7,8%, а iPhone 8 і iPhone XS Max поповнили трійку лідерів.

У США як Apple, так і Samsung зазнали зниження частки продажів, а Motorola і Google продовжують відроджуватися. Частка смартфонів, які працюють на iOS, знизилася у США на 2,4%.

Це цікаво: Джобс не дозволив: яким мав бути перший iPhone

"Motorola продовжує набирати обороти у США: частка у 2019 році досягла 8,1%, що на вражаючі 3,3% більше у порівнянні з роком раніше. Motorola E5 Play і G6 Plus були найефективнішими моделями", – кажуть експерти.

Трійку лідерів очолюють смартфони від Apple - фото 341734
Трійку лідерів очолюють смартфони від Apple

Що стосується рейтингу моделей смартфонів, то за трьома iPhone слідують смартфони Samsung Galaxy S10 Plus і Galaxy S10.

Домінік Суннебо, глобальний директор Kantar, каже, що "Samsung і Xiaomi є ключовими бенефіціарами, в результаті чого Apple побачила менший ріст продажів, ніж очікувалося".

Також цікаво, що в трійку найпопулярніших гаджетів в США увійшла модель iPhone 8, яка була представлена ​​майже два роки тому, у вересні 2017 року.

Читайте також: Представлено Xiaomi Mi A3 – король автономності на "голому" Android

Джерело: kantarworldpanel
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Природні чудеса України: унікальні місця, які треба відвідати цього літа
  • Вчора, 11:30
  • 316
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Таїланд
  • 15 липня, 19:23
  • 671
Як швидко вивчити українську мову: найкращі додатки для смартфонів
  • 16 липня, 12:20
  • 269
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони