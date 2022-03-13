"Не твоя війна": Вакарчук заспівав свій хіт біля львівського вокзалу та просльозився

Соліст гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук експромтом влаштував концерт на залізничному вокзалі у Львові. Відео з імпровізованих виступів уже з'явилося у мережі.

Так, Святослав Вакарчук просто Двірцевій площі перед львівським вокзалом зіграв на фортепіано та заспівав свої добре впізнавані пісні. Таким чином артист вирішив підняти бойовий дух українцям.

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Серед слухачів були переважно переселенці і східних областей України, де зараз точаться активні бої. Та й Львів для такого мініконцерту лідер Океану Ельзи обрав не випадково, адже сюди щодня приїжджають понад 30 тисяч біженців, котрі змушені рятуватися від злочинної війни.

Вакарчук виконав близько 10 пісень. Найвідоміші з них – "Все буде добре", "Я не здамся без бою", "Обійми" та Гімн України. А під час виконання пісні "Не твоя війна" співак не стримав емоцій та розплакався.

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