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З'явилися перші знімки Kia Optima 2020: вона розкішна
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Седан середнього класу Kia Optima готується до зміни покоління. Перші зображення майбутньої новинки вже опубліковані виробником.
Kia Optima 2020 модельного року повністю розсекретять найближчим часом. Наразі доводиться ґрунтуватися на ескізах, які, однак, демонструють цікаві деталі дизайну.
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В першу чергу увагу привертає ефектна графіка передніх фар, в яких денні ходові вогні взяли форму незвичайних розчерків. Також варто відзначити купеподібний силует, який створює елегантний профіль. Від передніх стійок до нижнього крайка заднього скла тягнеться тонка хромована смужка, схожий елемент і в колишньої генерації моделі є її фірмовою рисою.
Крім того, перше зображення інтер'єру натякає на зміни, які відбудуться всередині. В першу чергу мова йде про цифровий щиток приладів, об'єднаний з центральним екраном інформаційно-розважальної системи.
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