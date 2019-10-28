Коли найнебезпечніший день року для водіїв

Королівський автомобільний клуб Іспанії попередив не лише іспанських, а всіх водії про найбільш аварійний день та час у році. Бережіть себе та не забувайте про правила за кермом.

У Королівському автомобільному клубі Іспанії (RACE) визначили найнебезпечніший для водіїв день у році. Фахівці завдяки даним Євростату та Єврокомісії дійшли до висновку, що найбільші ризики ДТП саме 29 жовтня з 8 до 9 ранку.

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Чому ж вівторок став небезпечним? Все доволі просто, адже ризики аварійності зростають після переходу на зимовий час. Доповнює картину й те, що ранок вівторка завжди найбільш небезпечний час у тижні. Також не варто забувати і про осінню пору, коли в Іспанії і не тільки через не надто хорошу погоду трапляється найбільше ДТП.

Найнебезпечніший день для водіїв

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