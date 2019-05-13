З'явилися перші вражаючі подробиці про електрокар від бренду Dyson

Електромобіль Dyson, який повинен з'явитися у 2021 році, ймовірно, буде довгим авто преміум-класу, який отримає такі ж розміри, як Range Rover, але з іншими пропорціями. У мережі опубліковано кілька патентів, які стосуються першого електрокара в історії марки.

Автомобіль Dyson, чиє існування було підтверджено в кінці 2017 року, коли винахідник Джеймс Дайсон повідомив про плани витратити на нього 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, формувався впродовж останніх двох років. Роботою керував колишній головний інженер Aston Martin Іан Минардс, який приєднався до Dyson в вересні 2016 року як віце-президент по автомобільній промисловості.

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Електромобіль Dyson

Нові патенти Dyson показують повне переосмислення ідей про конструкцію великих автомобілів ери електрики. Удосконалення націлені на забезпечення малої ваги і низького аеродинамічного опору, щоб максимізувати продуктивність акумуляторів, забезпечуючи при цьому простір салону.

Патенти описують автомобіль, який наближається до п'ятиметрової довжини стандартного Range Rover, але в колісній базі довший на 40 см, а також нижчий і трохи вищий.

За словами сера Джеймса Дайсона, економія на загальній ширині близько 10 см також можлива через відсутність громіздкого двигуна внутрішнього згоряння, а також через використання шин вузького перетину на колесах великого діаметра.

Електромобіль Dyson

Модель буде семимісною, з трьома рядами крісел, при цьому другий і третій ряди будуть підняті по відношенню до першого ряду для кращої оглядовості. Патентні схеми показують, що під корпусом встановлена ​​батарея у формі платформи.

Автомобіль буде продаватися по всьому світу і, ймовірно, буде особливо популярний в Китаї. Про обсяги виробництва не йдеться, але з обсягу інженерних робіт стає ясно, що це набагато більше, ніж індивідуальні замовлення. Ім'я Dyson і репутація компанії в області незвичайних продуктів, які виходять за існуючі межі, поза сумнівом, допоможуть їй знайти ринки збуту.

Електромобіль Dyson

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