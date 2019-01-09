Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

З'явилися перші рендери нових смарт-годинників Samsung

  • 15
Новий Samsung Gear покажуть незабаром - фото 1
Новий Samsung Gear покажуть незабаром / Cnet

Кілька тижнів тому стало відомо, що компанія Samsung працює над новими смарт-годинниками під кодовим ім'ям Pulse.

Ця модель – наступник Gear Sport, тому вона, ймовірно, буде випущена під назвою Galaxy Sport.

І ще: Як користуватися смартфоном на морозі, щоб не нашкодити ні собі, ні гаджету

У мережі з'явилися перші рендери пристрою. Інсайдер Стів МакФлай, відомий під ніком OnLeaks, виклав на своїй сторінці у Twitter добірку фото, які наочно демонструють особливості дизайну нових смарт-годинників від Samsung.

Інсайдер повідомляє, що рендери засновані на заводських кресленнях. На зображеннях представлена модель чорного кольору з двома елементами управління, реалізованими у вигляді кнопок. Новинка працює на Tizen, отримає 4 ГБ вбудованої пам'яті та дисплей на 1,2 дюйма.

Рендери смарт-годинників Samsung - фото 299798
Рендери смарт-годинників Samsung

Основною відмінністю від попередніх годинників Samsung стала відсутність безеля. Лицьова панель виглядає гладкою та майже монолітною, але це не означає, що в новинки відсутнє функціональне кільце, що обертається. Ймовірно, ситуація проясниться з новою порцією рендерів, на яких конструкцію годинника можна буде розглянути в деталях.

Рендери смарт-годинників Samsung - фото 299797
Рендери смарт-годинників Samsung

Компанія-виробник зберігає вперте мовчання, нічим не видаючи роботу над новим годинником. Є ймовірність, що він буде представлений офіційно разом зі смартфонами лінійки Galaxy S10.

Рендери смарт-годинників Samsung - фото 299796
Рендери смарт-годинників Samsung

За словами інсайдера, смарт-годинник збереже аналогічні попередникові габарити та буде доступний у чорному, зеленому, сріблястому та рожевому кольорах. Дата релізу та ціна годинника поки невідомі.

Читайте також: Xiaomi Mi Band 4 та Samsung Galaxy S10: найочікуваніші гаджети 2019 року

Джерело: gizmochina
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 1836
Дівчина тижня: модель Келлі Брук, яка є володаркою найідеальнішого тіла у світі
  • 06 cічня, 17:25
  • 1778
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 997937
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Samsung