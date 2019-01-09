З'явилися перші рендери нових смарт-годинників Samsung

Кілька тижнів тому стало відомо, що компанія Samsung працює над новими смарт-годинниками під кодовим ім'ям Pulse.

Ця модель – наступник Gear Sport, тому вона, ймовірно, буде випущена під назвою Galaxy Sport.

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У мережі з'явилися перші рендери пристрою. Інсайдер Стів МакФлай, відомий під ніком OnLeaks, виклав на своїй сторінці у Twitter добірку фото, які наочно демонструють особливості дизайну нових смарт-годинників від Samsung.

Інсайдер повідомляє, що рендери засновані на заводських кресленнях. На зображеннях представлена модель чорного кольору з двома елементами управління, реалізованими у вигляді кнопок. Новинка працює на Tizen, отримає 4 ГБ вбудованої пам'яті та дисплей на 1,2 дюйма.

Рендери смарт-годинників Samsung

Основною відмінністю від попередніх годинників Samsung стала відсутність безеля. Лицьова панель виглядає гладкою та майже монолітною, але це не означає, що в новинки відсутнє функціональне кільце, що обертається. Ймовірно, ситуація проясниться з новою порцією рендерів, на яких конструкцію годинника можна буде розглянути в деталях.

Рендери смарт-годинників Samsung

Компанія-виробник зберігає вперте мовчання, нічим не видаючи роботу над новим годинником. Є ймовірність, що він буде представлений офіційно разом зі смартфонами лінійки Galaxy S10.

Рендери смарт-годинників Samsung

За словами інсайдера, смарт-годинник збереже аналогічні попередникові габарити та буде доступний у чорному, зеленому, сріблястому та рожевому кольорах. Дата релізу та ціна годинника поки невідомі.

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