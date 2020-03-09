З'явилися перші подробиці супербою Джошуа – Ф'юрі

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) та чемпіон світу WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) можуть провести бій в листопаді.

Про це повідомив промоутер Джошуа Едді Хірн.

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За словами Хірна, він вже почав переговори з Бобом Арумом про організацію бою Джошуа – Ф'юрі. Швидше за все, бій відбудеться у другій половині листопада в Британії, на стадіоні "Міленіум" в Кардіффі. Також можуть організувати бій у Лас-Вегасі.

Нагадаємо, раніше Тайсон Ф'юрі сенсаційно переміг Деонтея Уайлдера у сьомому раунді, коли команда американця викинула рушник. Уайлдер був незадоволений цим рішенням.

Джошуа

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