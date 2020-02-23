Вайлдер – Ф'юрі: дивитись відео і результат бою, хто переміг

Деонтей Вайлдер і Тайсон Ф'юрі провели найочікуваніший бій 2020 року. Проте поєдинок завершився достроково. Дізнайтеся результати та дивіться повне відео бою.

У ніч з 22 на 23 лютого в Лас-Вегас британський боксер суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі провів бій проти чемпіона світу за версією WBC в американця Деонтея Вайлдера.

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Так, 31-річний Ф'юрі здобув 30-ту перемогу у своїй кар'єрі (21 – нокаутом). Також в його активі одна нічия і жодної поразки. 34-річний Вайлдер зазнав першої поразки при 42 перемогах (41 – нокаут) і одній нічиїй.

Ф'юрі забрав у Вайлдера пояс чемпіона світу WBC. Рефері бою зупинив поєдинок в 7-му раунді через явну перевагу Тайсона.

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