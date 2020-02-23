Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення

Вайлдер – Ф'юрі: дивитись відео і результат бою, хто переміг

  • 51
Вайлдер – Ф'юрі - фото 1
Вайлдер – Ф'юрі / Getty

Деонтей Вайлдер і Тайсон Ф'юрі провели найочікуваніший бій 2020 року. Проте поєдинок завершився достроково. Дізнайтеся результати та дивіться повне відео бою.

У ніч з 22 на 23 лютого в Лас-Вегас британський боксер суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі провів бій проти чемпіона світу за версією WBC в американця Деонтея Вайлдера.

І ще: Австралійські поліцейські проїдуть в автомобілі, заповненому водою: навіщо це?

Так, 31-річний Ф'юрі здобув 30-ту перемогу у своїй кар'єрі (21 – нокаутом). Також в його активі одна нічия і жодної поразки. 34-річний Вайлдер зазнав першої поразки при 42 перемогах (41 – нокаут) і одній нічиїй.

Ф'юрі забрав у Вайлдера пояс чемпіона світу WBC. Рефері бою зупинив поєдинок в 7-му раунді через явну перевагу Тайсона.

Читайте також: Дивіться, як виглядає гіперкар, надрукований на 3D-принтері

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як прибрати рекламу зі смартфонів Xiaomi на MIUI: інструкція з фото
  • 20 лютого, 12:13
  • 9363
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко
  • 17 лютого, 18:09
  • 1842
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2116816
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт