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Дивовижне повернення: Тайсон Ф'юрі позбувся зайвих кілограмів і показав животик

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Тайсон Ф'юрі показав, як серйозно схуд - фото 1
Тайсон Ф'юрі показав, як серйозно схуд / instagram.com/gypsyking101

Знаменитий боксер Тайсон Ф'юрі не лише ефектно повернувся на ринг, а й показав приклад всім, хто "готується до літа". Супертяж похизувався прогресом у своїй формі за останні 2 роки, і це реально мотивує.

31-річний професійний боксер Тайсон Ф'юрі доволі активний в соціальних мережах, особливо після своєї перемоги над Деонтеєм Вайлдером 22 лютого.

Детальніше: Вайлдер – Ф'юрі:твідео і результат бою

Важковаговик тоді похизувався не лише умінням боксувати, а й співати, адже виконав пісню Дона Макліна "American pie". Але це не єдине, на що здатен "Циганський король", і недавній його пост в Instagram це підтверджує.

"За останні два роки відбулось дивовижне повернення. Дякую вам за підтримку", – зазначив Ф'юрі під колажем зі знімками топлес.

instagram.com/gypsyking101 - фото 389781
instagram.com/gypsyking101

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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