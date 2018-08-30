З'явилися перші офіційні знімки кабріолета BMW 8 серії

Компанія BMW опублікувала перші офіційні знімки кабріолета 8 серії.

Передсерійні прототипи моделі сфотографовані під час випробувань в Лас-Вегасі та каліфорнійській "Долині смерті".

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Тут інженерам належить перевірити роботу бортових систем і основних вузлів в умовах екстремально високих температур.

З'явилися перші офіційні знімки кабріолета BMW 8 серії / motor

З'явилися перші офіційні знімки кабріолета BMW 8 серії / motor

За попередньою інформацією, кабріолет буде оснащуватися 4,4-літровим твін-турбо двигуном V8, що видає 530 кінських сил і 750 Нм крутного моменту, і восьмидіапазонною автоматичною коробкою передач. Купе з таким агрегатом здатне розганятися до "сотні" за 3,7 секунди. У базове оснащення кабріолета також може увійти активний диференціал і гальмівна система M Sport.

З'явилися перші офіційні знімки кабріолета BMW 8 серії / motor

З'явилися перші офіційні знімки кабріолета BMW 8 серії / motor

Раніше в мережі з'явилися патентні зображення BMW 8-Series Gran Coupe. Дебют моделі, яка стане конкурентом Porsche Panamera, відбудеться в наступному році.

З'явилися перші офіційні знімки кабріолета BMW 8 серії / motor

З'явилися перші офіційні знімки кабріолета BMW 8 серії / motor

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