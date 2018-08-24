На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Потужна крихітка: нову BMW Z4 показали офіційно
-
- 51
Після нескінченного очікування, незліченних шпигунських фотографій і безлічі чуток BMW Z4 2019 модельного року нарешті представлена офіційно – родстер показали в Пеббл-Біч.
Прем'єрною модифікацією стала флагманська на момент запуску версія BMW Z4 M40i в особливому виконанні First Edition. Але першою в продаж весною 2019 року надійде більш скромна Z4 30i, а от на Z4 M40i доведеться чекати до другого кварталу.
І ще: Нова Toyota Supra потрапила в аварію на трасі Нюрбургрингу
Версія M40i оснащується 3-літровим 6-циліндровим турбомотором, потужність якого в європейській версії складе 335 к.с. З урахуванням того, що його сертифікують за стандартами Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, потужність американського варіанту може бути більшою.
Варіант First Edition відрізняється адаптивною підвіскою, спортивними гальмами та заднім диференціалом з електронним блокуванням. Поки це все, що відомо про родстер – повні технічні характеристики оприлюднять 18 вересня.
Серійний автомобіль витриманий в дусі концепт-кара, хоча і трохи спростився по шляху до конвеєра. Але збережені множинні повітрозабірники, фірмові "нірки" решітки радіатора та інші привабливі елементи, включаючи яскравий колір кузова Frozen Orange Metallic.
У профіль можна відзначити "зябра", розташовані за передніми колісними арками, 19-дюймові чорні колеса з подвійними спицями, а дуже коротка задня частина з двома трапецієподібними патрубками вихлопу увінчана спойлером на кришці багажника. При цьому нова BMW Z4 буде тільки з м'яким складаним верхом.
Салон відрізняється сучасним оснащенням. У родстера присутня цифрова приладова панель, проекційний дисплей перед водієм, нова мультимедійна система, спортивні крісла, акустика Harman Kardon і безліч іншого обладнання, деталі про яке стануть відомі восени.
Читайте також: З'явилося офіційне фото потужного Lamborghini Aventador SVJ
-
15:30Ріта Ора топлес зваблює Instagram
-
15:13Volkswagen показав інтер'єр маленького кросовера T-Cross
-
15:00Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
14:55Мережу підкорив кадр з Національного парку у США
-
14:44Холлі Беррі вміло пожартувала над принцом Гаррі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:28Німецький фотограф ділиться мандрами світом
-
14:16Флагман Xiaomi Mi Mix 3: з'явився перший рендер
-
13:57Медик розповіла, як зробити плоский живіт
-
13:43Енріке Іглесіас показав на кумедному відео, як розважає малечу
-
13:29Брітні Спірс показала запальні танці у Парижі
-
13:15Вчені з'ясували, навіщо жінки публікують в мережі сексуальні селфі
-
12:55Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
12:35У мережу злили секретні фото iPhone XS
-
Улюблені серіали 90-х, які дивився кожен з нас
-
12:18Яку погоду очікувати на вихідних в Україні
-
12:07Найтовстіша модель прикрасила обкладинку глянцю
-
11:55Зважені та щасливі 8 сезон 1 випуск: скільки скинув Вірастюк за тиждень
-
11:41Лінійка на 1 вересня: чому не треба проводити Перший дзвоник
-
11:29Принц Гаррі і Меган Маркл вибрали хрещених батьків для своєї майбутньої дитини
-
11:14Акустичні гітари Yamaha – інструменти для поціновувачів звуку
-
11:085 книг про школу, які допоможуть батькам зрозуміти своїх дітей
-
10:56В Австралії впав метеорит: з'явилося відео
-
10:45Емінем раптово випустив альбом Kamikaze: слухайте всі треки
-
10:27Німецькі вчені назвали найкращий продукт для чоловічого здоров'я
-
15:00Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
12:55Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
11:085 книг про школу, які допоможуть батькам зрозуміти своїх дітей
-
08:15Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків серпня
- 30 серпня
-
19:47Результати жеребкування Ліги чемпіонів: у яку групу потрапив Шахтар
-
17:00Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
-
14:40Вчені визначили, скільки хвилин сексу необхідно жінці для щастя
-
11:56Які смартфони українці шукають на OLX: названо ТОП-10 брендів
-
07:13Лікарі не рекомендують пити фільтровану воду
- 29 серпня
-
19:47Чоловіків цих знаків Зодіаку неможливо приручити
-
17:28Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
-
16:00Тест: Що ви знаєте про Майкла Джексона?
-
14:14Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
-
13:37Ці 15 ознак свідчать про те, що вам недоплачують на роботі
-
09:45Названо найпопулярніші треки літа
-
07:14Не переймайтесь за усмішку: ці продукти можна сміливо їсти
-
00:08Динамо – Аякс: рахунок та огляд матчу Ліги чемпіонів
- 28 серпня
-
21:18Названо несподівану причину швидкої розрядки смартфонів
-
19:17Якою буде погода в Україні на 1 вересня
-
14:55МастерШеф 8 сезон: судді оголосили нові правила проекту
-
13:26Динамо – Аякс: прогноз і ставки букмекерів на матч Ліги Чемпіонів
-
11:44З YouTube зникне найважливіша функція
-
09:22Скільки білка на день потрібно їсти
-
07:13Учені встановили тривалість сну, що продовжує життя
- 27 серпня
-
22:22Що не варто постити в соцмережі, щоб вам не відмовили в роботі