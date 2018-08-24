Потужна крихітка: нову BMW Z4 показали офіційно

Після нескінченного очікування, незліченних шпигунських фотографій і безлічі чуток BMW Z4 2019 модельного року нарешті представлена ​​офіційно – родстер показали в Пеббл-Біч.

Прем'єрною модифікацією стала флагманська на момент запуску версія BMW Z4 M40i в особливому виконанні First Edition. Але першою в продаж весною 2019 року надійде більш скромна Z4 30i, а от на Z4 M40i доведеться чекати до другого кварталу.

І ще: Нова Toyota Supra потрапила в аварію на трасі Нюрбургрингу

Версія M40i оснащується 3-літровим 6-циліндровим турбомотором, потужність якого в європейській версії складе 335 к.с. З урахуванням того, що його сертифікують за стандартами Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, потужність американського варіанту може бути більшою.

Нову BMW Z4 показали офіційно / motor1

Нову BMW Z4 показали офіційно / motor1

Нову BMW Z4 показали офіційно / motor1

Варіант First Edition відрізняється адаптивною підвіскою, спортивними гальмами та заднім диференціалом з електронним блокуванням. Поки це все, що відомо про родстер – повні технічні характеристики оприлюднять 18 вересня.

Нову BMW Z4 показали офіційно / motor1

Нову BMW Z4 показали офіційно / motor1

Серійний автомобіль витриманий в дусі концепт-кара, хоча і трохи спростився по шляху до конвеєра. Але збережені множинні повітрозабірники, фірмові "нірки" решітки радіатора та інші привабливі елементи, включаючи яскравий колір кузова Frozen Orange Metallic.

Нову BMW Z4 показали офіційно / motor1

Нову BMW Z4 показали офіційно / motor1

Нову BMW Z4 показали офіційно / motor1

Нову BMW Z4 показали офіційно / motor1

У профіль можна відзначити "зябра", розташовані за передніми колісними арками, 19-дюймові чорні колеса з подвійними спицями, а дуже коротка задня частина з двома трапецієподібними патрубками вихлопу увінчана спойлером на кришці багажника. При цьому нова BMW Z4 буде тільки з м'яким складаним верхом.

Нову BMW Z4 показали офіційно / motor1

Нову BMW Z4 показали офіційно / motor1

Нову BMW Z4 показали офіційно / motor1

Салон відрізняється сучасним оснащенням. У родстера присутня цифрова приладова панель, проекційний дисплей перед водієм, нова мультимедійна система, спортивні крісла, акустика Harman Kardon і безліч іншого обладнання, деталі про яке стануть відомі восени.

Нову BMW Z4 показали офіційно / motor1

Нову BMW Z4 показали офіційно / motor1

Читайте також: З'явилося офіційне фото потужного Lamborghini Aventador SVJ