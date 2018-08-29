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Два розбитих BMW M1 перетворили в арт-об'єкт

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BMW M1 перетворили на арт-об'єкт - фото 1
BMW M1 перетворили на арт-об'єкт / CarrrsMag

Невідомий колекціонер, зареєстрований на сайті Bring A Trailer під ім'ям PKI, перетворив два розбитих спорткари BMW M1 в арт-об'єкт.

Для цього довелося виготовити полегшену алюмінієву раму, на яку навісили оригінальний кузов, салон і двигун. Щоб додати машині вид шоу-кара, її пофарбували в фірмовий відтінок червоного.

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У своєму пості PKI розповів, що перший M1 він купив у 2015 році. Автомобіль серйозно постраждав в аварії в 1985-му, і відтоді так і стояв невідремонтованим. Спорткар мав стати донором запчастин для інших "емок" з колекції PKI. Насамперед на машині відновили двигун і коробку, які встановили на спеціальний стенд.

Другу BMW M1 PKI купив через рік. Автомобіль теж був серйозно пошкоджений: через пожежу у нього повністю вигоріла задня частина кузова. Спочатку новий власник хотів з двох машин зібрати одну, але потім вирішив, що краще перетворити їх в інсталяцію для гаража.

Це вже не перший випадок, коли автомобіль стає частиною декору інтер'єру. Так, гонщик і колекціонер суперкарів Pagani Пабло Перес використав карбоновий кузов Zonda Revolucion як міжкімнатну перегородку. Правда, на відміну від BMW M1, в Zonda немає ніяких механічних вузлів і агрегатів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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