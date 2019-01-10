Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

З'явилися перші фото, зроблені на камеру смартфона Honor View 20

  • 26
Смартфон Honor View 20 робить відмінні кадри - фото 1
Смартфон Honor View 20 робить відмінні кадри

Смартфон Honor View 20, раніше представлений у Китаї під назвою Honor V20, ще не надійшов у продаж, але вся інформація про начинку пристрою вже відома.

Однак виробник продовжує підігрівати інтерес аудиторії до апарату – в мережі були опубліковані перші фотографії, зроблені на просунуту 48-мегапіксельну камеру очікуваної новинки.

І ще: Як користуватися смартфоном на морозі, щоб не нашкодити ні собі, ні гаджету

Головна фішка камери пристрою – сенсор Sony IMX 586 c розміром пікселя 0,8 мкм і апертурою f / 1.8. За кількістю мегапікселів Honor View 20 випереджає деякі дзеркальні фотоапарати.

З'явилися перші фото, зроблені на камеру смартфона Honor View 20 - фото 299956

Фотографії, зняті при денному освітленні, наочно демонструють фотоможливості смартфона. Найкраще дрібні деталі видно на знімках, зроблених при яскравому сонячному світлі.

З'явилися перші фото, зроблені на камеру смартфона Honor View 20 - фото 299950
З'явилися перші фото, зроблені на камеру смартфона Honor View 20 - фото 299952
З'явилися перші фото, зроблені на камеру смартфона Honor View 20 - фото 299953
З'явилися перші фото, зроблені на камеру смартфона Honor View 20 - фото 299955

Справляється гаджет і з нічної фотозйомкою – в більшості випадків сенсору виявляється достатньо освітлення від будівель і рекламних конструкцій на вулиці. Кількість шумів на таких знімках залишається мінімальною.

З'явилися перші фото, зроблені на камеру смартфона Honor View 20 - фото 299948
З'явилися перші фото, зроблені на камеру смартфона Honor View 20 - фото 299954

Фотографії, на яких відображено зоряне небо і метеоритний дощ, були зроблені з використанням основного датчика камери на 48 Мп зі значенням ISO 3200 і 30-секундною витримкою. Отриманий результат можна оцінити на опублікованих кадрах.

З'явилися перші фото, зроблені на камеру смартфона Honor View 20 - фото 299947
З'явилися перші фото, зроблені на камеру смартфона Honor View 20 - фото 299951
З'явилися перші фото, зроблені на камеру смартфона Honor View 20 - фото 299949

Попри те, що кількість зображень, наданих компанією-розробником, невелика, вони дають наочне уявлення про можливості основної камери смартфона.

Офіційна презентація європейської версії апарату і старт продажів Honor V20 в Китаї розпочнуться 22 січня.

Читайте також: Xiaomi Mi Band 4 та Samsung Galaxy S10: найочікуваніші гаджети 2019 року

Джерело: xda-developers
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 1886
Привітання з Днем ангела Степана: побажання і картинки на іменини
  • Вчора, 07:15
  • 4839
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1000789
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології