З'явилися перші фото, зроблені на камеру смартфона Honor View 20

Смартфон Honor View 20, раніше представлений у Китаї під назвою Honor V20, ще не надійшов у продаж, але вся інформація про начинку пристрою вже відома.

Однак виробник продовжує підігрівати інтерес аудиторії до апарату – в мережі були опубліковані перші фотографії, зроблені на просунуту 48-мегапіксельну камеру очікуваної новинки.

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Головна фішка камери пристрою – сенсор Sony IMX 586 c розміром пікселя 0,8 мкм і апертурою f / 1.8. За кількістю мегапікселів Honor View 20 випереджає деякі дзеркальні фотоапарати.

Фотографії, зняті при денному освітленні, наочно демонструють фотоможливості смартфона. Найкраще дрібні деталі видно на знімках, зроблених при яскравому сонячному світлі.

Справляється гаджет і з нічної фотозйомкою – в більшості випадків сенсору виявляється достатньо освітлення від будівель і рекламних конструкцій на вулиці. Кількість шумів на таких знімках залишається мінімальною.

Фотографії, на яких відображено зоряне небо і метеоритний дощ, були зроблені з використанням основного датчика камери на 48 Мп зі значенням ISO 3200 і 30-секундною витримкою. Отриманий результат можна оцінити на опублікованих кадрах.

Попри те, що кількість зображень, наданих компанією-розробником, невелика, вони дають наочне уявлення про можливості основної камери смартфона.

Офіційна презентація європейської версії апарату і старт продажів Honor V20 в Китаї розпочнуться 22 січня.

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